2019-08-27T14:40:12+03:00
Общество

К зданию администрации Ессентуков подкинули Амура

Краденную статую ангела вандалы вернули, после того как их поисками занялись правоохранители
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: aleksandrnekristovФото: aleksandrnekristov
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В Ессентуках неизвестные ночью 23 августа уничтожили скульптуру «Нулевой километр любви» и забрали статую Амура, пишет «Победа 26». А недавно изощренные вандалы подкинули посланника небес к зданию администрации города.

Глава города Александр Некристов отреагировал на подношение в своем Instagram: «Видно, совесть у кого-то проснулась. А значит, не все ещё потеряно».

Преступников засекли камеры видеонаблюдения и правоохранители занимаются установлением их личностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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