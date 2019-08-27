К зданию администрации Ессентуков подкинули Амура
Краденную статую ангела вандалы вернули, после того как их поисками занялись правоохранители
Фото: aleksandrnekristov
Изменить размер текста:
В Ессентуках неизвестные ночью 23 августа уничтожили скульптуру «Нулевой километр любви» и забрали статую Амура, пишет «Победа 26». А недавно изощренные вандалы подкинули посланника небес к зданию администрации города.
Глава города Александр Некристов отреагировал на подношение в своем Instagram: «Видно, совесть у кого-то проснулась. А значит, не все ещё потеряно».
Преступников засекли камеры видеонаблюдения и правоохранители занимаются установлением их личностей.
ИСТОЧНИК KP.RU