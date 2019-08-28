Водитель на Ставрополье врезался в корову на полной скорости
Он получил травмы
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35-летний водитель в Арзгирском районе пострадал из-за коровы. 27 августа мужчина на «ВАЗ-219060» гнал на всех парах, потому и не сумел вовремя среагировать на животное, стоящее на проезжей части. Водитель получил травмы головы и тела. За последние пару лет пострадавший 35 раз привлекался за различные нарушения ПДД. Идет проверка, устанавливается владелец животного, сообщили в УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU