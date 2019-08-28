Дагестанец ест за двух москвичей: Росстат рассказал, кто питается лучше всех

СЕГОДНЯ 12:16 2019-08-28T12:22:45+03:00

На Северном Кавказе едят почти в два раза больше, чем в среднем по России Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Жители Северного Кавказа едят больше всех в России. Об этом свидетельствуют данные государственной службы статистики за прошлый год. Так, больше всего калорий в день потребляют жители Дагестана — 3988,3 ккал. И это учитывая и мужчин и женщин! Чуть менее плотно едят в Кабардино-Балкарии, где дневной рацион оценивается в 3619,3 ккал. На третьей строчке ещё одна республика СКФО — Ингушетия. Здесь в день съедают порядка 3406,4 ккал. Четвёртую и пятую позиции занимают Тюменская область (3200,7 ккал) и Башкортостан (3169,8 ккал).

При этом разрыв между регионами невероятно существенный. Если средний дагестанец потребляет почти 4 тысячи, то в самой «недоедающей» Рязанской области этот показатель лишь немного выше 2 тысяч — 2180,1 ккал. В пятёрку регионов с самой низкой энергетической ценностью рациона также вошли Хабаровский край (2182,9 ккал), Тамбовская область (2228,7 ккал), Камчатский край (2230,4 ккал) и...неожиданно, Москва. Здесь потребляют лишь 2261 ккал в сутки. При этом средняя суточная норма для городского жителя в России — 2577,8 ккал, а для селянина — 2865,4 ккал.

По подсчётам Росстата, старая поговорка «хлеб всему голова» остаётся актуальной. Треть всех калорий россияне потребляют именно вместе с хлебом и хлебобулочными изделиями: 34,3% для городских жителей и 38,1% в сельской местности. А мясо — всего одна шестая рациона людей — 17,9% рациона.

Ну и последний забавный факт для сладкоежек — несмотря на любовь к сахару, сладостям, шоколаду и другим кондитерским изделиям, они составляют лишь 12% среднесуточного рациона.

ИСТОЧНИК KP.RU