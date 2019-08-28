Корчевников и Малахов пьют минералку в Пятигорске

СЕГОДНЯ 12:19 2019-08-28T12:23:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Звезда сериала «Кадетство» Борис Корчевников опубликовал в своем аккаунте в Instagram фотографию из Пятигорска. Они встретились с Андреем Малаховым за пластиковым стаканчиком лечебной минералки. Комментаторов удивило, что Малахов даже на отдыхе не снимает деловой костюм. Корчевников побывал и в «Провале». А о Спасском Соборе он писал с восторгом:

«Наверно, нет в России больше нигде таких радостных, как для детей, росписей, как в этом храме».

ИСТОЧНИК KP.RU