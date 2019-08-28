2019-08-28T12:23:14+03:00
Общество

Корчевников и Малахов пьют минералку в Пятигорске

Ведущий рейтинговых шоу не снимает свой деловой костюм даже на курорте
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: b.korchevnikovФото: b.korchevnikov
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Звезда сериала «Кадетство» Борис Корчевников опубликовал в своем аккаунте в Instagram фотографию из Пятигорска. Они встретились с Андреем Малаховым за пластиковым стаканчиком лечебной минералки. Комментаторов удивило, что Малахов даже на отдыхе не снимает деловой костюм. Корчевников побывал и в «Провале». А о Спасском Соборе он писал с восторгом:

«Наверно, нет в России больше нигде таких радостных, как для детей, росписей, как в этом храме».

ИСТОЧНИК KP.RU

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