Корчевников и Малахов пьют минералку в Пятигорске
Ведущий рейтинговых шоу не снимает свой деловой костюм даже на курорте
Фото: b.korchevnikov
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Звезда сериала «Кадетство» Борис Корчевников опубликовал в своем аккаунте в Instagram фотографию из Пятигорска. Они встретились с Андреем Малаховым за пластиковым стаканчиком лечебной минералки. Комментаторов удивило, что Малахов даже на отдыхе не снимает деловой костюм. Корчевников побывал и в «Провале». А о Спасском Соборе он писал с восторгом:
«Наверно, нет в России больше нигде таких радостных, как для детей, росписей, как в этом храме».
ИСТОЧНИК KP.RU