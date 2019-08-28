2019-08-28T12:55:17+03:00
Происшествия

В Ессентуках тонущий подросток тянул свою спасительницу ко дну

Никто из очевидцев и не подумал, что это барахтанье в воде не игра, а спасательная операция
Полина ШАПОШНИКОВА
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Днем 27 августа на озере в Ессентуках чуть не утонул подросток. 14-летний мальчик развлекался тем, что бросал свою обвуь в воду и ходил ее доставать. В какой-то момент тапок заплыл слишком далеко, а мальчик потерял дно и начал тонут. Женщина, отдыхающая неподалеку, прибежала на крики и стала доставать ребенка. Но мальчик тянул спасительницу на дно.

- Никто из отдыхающих на озере не поспешил на помощь тонущим людям, так как горожане подумали, что барахтающиеся просто играют и в особом внимании не нуждаются, - сообщили в ПАСС СК.

К счастью, спасатель вовремя заметил тонущих и вытащил обоих на берег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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