"Я изменю власть!": "Синтоловый качок" идет в российскую политику

СЕГОДНЯ 14:14 2019-08-28T15:01:34+03:00

Не хочет ли он сменить власть вооруженным путем? И не шутка ли это. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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Популярный видеоблогер Кирилл Терешин, он же «Руки-Базуки», решил пойти в политику. Всенародно любимый фрик из Пятигорска хочет изменить политический режим, который годами складывался в стране.

Сначала «Синтоловый качок» упрекнул всех тех, кто не видит в нем перспектив. Он считает, что за все те заслуги перед Отечеством его никто не имеет права критиковать.

- Как вы смеете на меня что-то говорить?! Я перевернул реформы, изменил власть в этой стране — все поменял в лучшую сторону, - натужно говорит Терешин, исполненный обиды за народное невежество.

Биография «Синтолового качка»: как Кирилл Терешин стал звездой интернета 00:00 00:00

Затем фрик начал говорить о своей популярности, признавая, что «это не лучший пример». Однако Терешин что-то «доказал стране».

- Меня нужно в президенты, все! - заключил Терешин, традиционно обняв, подняв, заплакав.

Народ в комментариях, а точнее — электорат, воодушевился 20-секундной речью «Рук-Базук». После этого у многих закончились вопросы к Терешину, и все чаще можно было увидеть заветную вирусную фразу «Терешина в президенты» или «Терешин — наш кандидат».

Кирилл Терешин обращается к избирателям.

ИСТОЧНИК KP.RU