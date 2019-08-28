Ставропольский убийца скрывался от правоохранителей 16 лет

СЕГОДНЯ 14:39 2019-08-28T14:39:55+03:00

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С 2001 года на Ставрополье искали мужчину, который убил знакомого. В тот год, в одном из домов села Заветное прогремел выстрел. Тело застреленного мужчины беглец закопал. А поняв, что его ждет, сменил место жительства. Ему удалось скрываться 16 лет, до апреля 2019 года. Все эти годы он жил в страхе, зная о том, что его ищут. Уголовное дело передано в Кочубеевский районный суд. Ему грозит до 15 лет, передает Newstracker.

ИСТОЧНИК KP.RU