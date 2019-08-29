Поэт из Ставрополя потрясающе читает стихи и претендует на популярность Кота Басё

СЕГОДНЯ 13:00 2019-08-29T13:03:24+03:00

Он посвящает стихи своей бабушке и начитывает строки под музыку питерского композитора

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Кирилл Лушников из Ставрополя избрал себе псевдоним Adam Kesher (так звали героя его любимого фильма, снятого Девидом Линчем) и просит читать его стихи вслух. У него сотни произведений и поэтический сборник. Хотя в нашем мире это больше не признак гениальности. Стоит доверять своему вкусу.

«Беги из этих тюрем, мальчик

Беги,пока засовы не сорвут приспешники твои...»

Не стоит избирать мерилом стихом Лушникова и пушкинский ямб. Это определенно стиль современных авторов: Полозкова, Астахова, может быть Кот Басе с ее знаменитым джоевским стихотворным потоком сознания. Лушников предпочитает любовную и философскую лирику.

У Кирилла больше 10 тысяч поклонников в соцсетях. Он пишет стихи каждый день. Лучшие произведения начитывает сам под меланхоличную музыку питерского композитора Infinite Stream.

Несколько трогательных стихотворений он посвятил своей бабушке.

«Я верю — хорошее в моей бабушке доброй,

другой такой нет на этой земле...»

«Не дай погаснуть мне,пока во сне

Тоскую я по городам и селам

Пока стакан наполовину полон,

Не дай исчезнуть мне»

Но, пожалуй, в полную силу строки молодого ставропольского поэта оживают только в звучании.

ИСТОЧНИК KP.RU