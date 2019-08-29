Поэт из Ставрополя потрясающе читает стихи и претендует на популярность Кота Басё
Кирилл Лушников из Ставрополя избрал себе псевдоним Adam Kesher (так звали героя его любимого фильма, снятого Девидом Линчем) и просит читать его стихи вслух. У него сотни произведений и поэтический сборник. Хотя в нашем мире это больше не признак гениальности. Стоит доверять своему вкусу.
«Беги из этих тюрем, мальчик
Беги,пока засовы не сорвут приспешники твои...»
Не стоит избирать мерилом стихом Лушникова и пушкинский ямб. Это определенно стиль современных авторов: Полозкова, Астахова, может быть Кот Басе с ее знаменитым джоевским стихотворным потоком сознания. Лушников предпочитает любовную и философскую лирику.
У Кирилла больше 10 тысяч поклонников в соцсетях. Он пишет стихи каждый день. Лучшие произведения начитывает сам под меланхоличную музыку питерского композитора Infinite Stream.
Несколько трогательных стихотворений он посвятил своей бабушке.
«Я верю — хорошее в моей бабушке доброй,
другой такой нет на этой земле...»
«Не дай погаснуть мне,пока во сне
Тоскую я по городам и селам
Пока стакан наполовину полон,
Не дай исчезнуть мне»
Но, пожалуй, в полную силу строки молодого ставропольского поэта оживают только в звучании.
ИСТОЧНИК KP.RU