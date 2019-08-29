Большая часть жителей Ставрополья никуда не ездила летом

СЕГОДНЯ 14:41 2019-08-29T14:41:06+03:00

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Большинство ставропольцев провели все лето дома. Об этом пишет «МК» - Кавказ со ссылкой на данные одного из популярных операторов связи. Больше половины абонентов не покидали пределы края в официальный период отпусков.

Так, жители Ставрополя на выходных чаще всего перемещаются в Шпаковский район, на дачные участки. Вторым излюбленным местом отдыха эксперты называют Новотроицкое водохранилище.

Люди, которые все же покидают Ставрополье, чаще всего оказываются в Краснодарском крае на побережье Черного моря.

На втором месте по популярности дальних поездок — Архыз, Теберда и Домбай.

Анализ показал, что даже на отдыхе 60% пользователей «зависают» в Интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU