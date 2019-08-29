Незаконный мусорный полигон работает в Благодарном

СЕГОДНЯ 15:04 2019-08-29T15:05:24+03:00

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Незаконный полигон отходов работает в Благодарном. Об этом пишет в специальном репортаже NewsTracker. По заявлению издания, ООО «Научно-производственное объединение „Центр экологического сопровождения предприятий“», игнорируя официального регоператора, обслуживает жителей и местные предприятия. Выручка предприятия в 2017 году составила 8,5 млн рублей.

Земля фирме была передана администрацией округа на условиях долгосрочной аренды. Вид разрешенного использования земельного участка дает право на временное размещение отходов. Но в год передачи земли (декабрь 2016 года) глава Ставрополья утвердил Территориальную схему обращения с отходами. Участка в этой схеме не было. А в июле 2018 года к работе приступил официальный регоператор.

Но в 2019 году директор фирмы оформляет участок в собственность за 3,6 тыс рублей! Это 40 тысяч квадратных метров. Такая цена объясняется тем, что по бумагам на участке якобы размещен объект капитального строительства - здание для хранения сельскохозяйственной продукции. По факту на участке стоит только стена, навес и вагончик. Регоператору отказывали в возбуждении уголовных дел. Однако после проверки Росприроднадзора фирму оштрафовали на 2,9 млн рублей. Но она все еще продолжает свою деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU