2019-08-30T09:18:05+03:00
Происшествия

В лобовом столкновении машин в Пятигорске пострадали 3 человека

Предполагаемый виновник аварии за рулем 3 месяца
Полина ШАПОШНИКОВА
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Лоб в лоб столкнулись автомобили ночью 29 августа в Пятигорске. Троих человек повезли в больницу.

33-летний водитель «Черри» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «ВАЗом-2110». Обоим водителям понадобилась медицинская помощь. Пожилую женщину из отечественной легковушки доставили в реанимацию. Управлял иномаркой водитель со стажем 3 месяца. Идет проверка, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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