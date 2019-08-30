В лобовом столкновении машин в Пятигорске пострадали 3 человека

СЕГОДНЯ 09:18 2019-08-30T09:18:05+03:00

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Лоб в лоб столкнулись автомобили ночью 29 августа в Пятигорске. Троих человек повезли в больницу.

33-летний водитель «Черри» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «ВАЗом-2110». Обоим водителям понадобилась медицинская помощь. Пожилую женщину из отечественной легковушки доставили в реанимацию. Управлял иномаркой водитель со стажем 3 месяца. Идет проверка, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU