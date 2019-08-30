Мобильная соцпомощь заработала в Ставрополе
Волонтеры доставят ставропольцев с ограниченными возможностями в любое соцучреждение и на прогулку
Изменить размер текста:
В Ставрополе создана мобильная социальная помощь для инвалидов-колясочников. Например, остро нуждаются в волонтерах те люди, у которых в домах идет замена лифтов. Им помогут спуститься и доставят в любое учреждение по просьбе. У мобильной соцпомощи в распоряжении автомобиль, скаломобиль, технические средства реабилитации. Помогут людям с ограниченными возможностями и доставить продукты на дом.
Заявки на мобильную соцпомощь принимают по телефонам: 56-23-49, 906-920.
ИСТОЧНИК KP.RU