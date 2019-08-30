2019-08-30T13:03:48+03:00
Общество

Мобильная соцпомощь заработала в Ставрополе

Волонтеры доставят ставропольцев с ограниченными возможностями в любое соцучреждение и на прогулку
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Ставрополе создана мобильная социальная помощь для инвалидов-колясочников. Например, остро нуждаются в волонтерах те люди, у которых в домах идет замена лифтов. Им помогут спуститься и доставят в любое учреждение по просьбе. У мобильной соцпомощи в распоряжении автомобиль, скаломобиль, технические средства реабилитации. Помогут людям с ограниченными возможностями и доставить продукты на дом.

Заявки на мобильную соцпомощь принимают по телефонам: 56-23-49, 906-920.

ИСТОЧНИК KP.RU

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