В Пятигорске ищут свидетелей ДТП с 9-летним мальчиком

СЕГОДНЯ 14:25 2019-08-30T14:25:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пятигорске ищут свидетелей ДТП, в котором 25 августа пострадал 9-летний мальчик. На него наехал инспектор полиции на служебном автомобиле с мигалками. Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте, пока полицейский совершал обгон. Ребенка доставили в реанимацию. Следствие просить помочь найти водителя за рулем отечественного автомобиля светлого цвета. Машина как раз остановилась пропустить детей перед совершенным ДТП. Обращаться можно по телефону: 8-8793-33-02-93.

ИСТОЧНИК KP.RU