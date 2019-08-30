2019-08-30T14:25:54+03:00
Происшествия

В Пятигорске ищут свидетелей ДТП с 9-летним мальчиком

Необходимы показания водителя за рулем отечественной машины
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Пятигорске ищут свидетелей ДТП, в котором 25 августа пострадал 9-летний мальчик. На него наехал инспектор полиции на служебном автомобиле с мигалками. Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте, пока полицейский совершал обгон. Ребенка доставили в реанимацию. Следствие просить помочь найти водителя за рулем отечественного автомобиля светлого цвета. Машина как раз остановилась пропустить детей перед совершенным ДТП. Обращаться можно по телефону: 8-8793-33-02-93.

ИСТОЧНИК KP.RU

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