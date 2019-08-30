2019-08-30T14:40:40+03:00
Общество

21 продукт в ставропольских магазинах не прошел проверку на качество

Все данные переданы в Роспотребнадзор
Полина ШАПОШНИКОВА
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Больше 150 видов продуктов на прилавках ставропольских магазинов проверили на соответствие стандартам качества в 2019 году. 21 образец не прошел проверку. В черном списке за июль-август оказались: сливочное масло «Традиционное» жирностью 82,5 % , произведенное ООО «РОВЕНЬКИ-МАСЛОСЫРЗАВОД» , ростовское пастеризованное молоко с жирностью 2,5% «Белый Медведь» (производитель «Молзавод Мясницкий» ) , «Докторская» из Московской области (производитель ООО «Мясокомбинат «Павловская Слобода» ), молоко пастеризованное «Чабан» с жирностью 2,5% (производитель ООО «Нальчикский молочный комбинат»).

Информация передана в Роспотребнадзор по Ставропольскому краю, который приняло меры по фактам нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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