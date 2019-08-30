Стас Михайлов выступит на День города в Нальчике
Концерт состоится 23 сентября
Фото: архив-"КП"
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В Кабардино-Балкарии бесплатно выступит Стас Михайлов. Звезду пригласили петь на день города в Нальчике, который отпразднует 295 лет. Концерт состоится в Зеленом театре в 19.00 23 сентября. Кроме этого, в честь праздника пройдут еще множество мероприятий. Основные - 7 сентября. Нона площади Согласия состоится еще Фестиваль цветов 14 и 15 числа, а 28 и 29 сентября гастрономическая ярмарка.
ИСТОЧНИК KP.RU