2019-08-30T16:07:17+03:00
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Ночные патрули на Ставрополье ловят меломанов

За нарушение общественного порядка будут оштрафованы водители, врубающие музыку на всю
Полина ШАПОШНИКОВА
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На Ставрополье по ночам работают скрытые патрули ГИБДД. «Тайный контролер» фиксирует нарушения и передает данные о машине ближайшему патрулю.

На этой неделе проверки будут вестись с 29 августа по 1 сентября, на следующей — с 5 по 8 сентября.

Проверки связаны с повышенной аварийностью в конце августа: люди возвращаются с отдыха, прибывают студенты и школьники. За один вечер в Ставрополе и КМВ поймали около 300 нарушителей. 220 — поплатились за тонировку, 27 — сели за руль пьяными.

Любители громко слушать музыку тоже будут наказаны за нарушение общественного порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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