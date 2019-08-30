Ночные патрули на Ставрополье ловят меломанов

СЕГОДНЯ 16:07 2019-08-30T16:07:17+03:00

За нарушение общественного порядка будут оштрафованы водители, врубающие музыку на всю

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На Ставрополье по ночам работают скрытые патрули ГИБДД. «Тайный контролер» фиксирует нарушения и передает данные о машине ближайшему патрулю.

На этой неделе проверки будут вестись с 29 августа по 1 сентября, на следующей — с 5 по 8 сентября.

Проверки связаны с повышенной аварийностью в конце августа: люди возвращаются с отдыха, прибывают студенты и школьники. За один вечер в Ставрополе и КМВ поймали около 300 нарушителей. 220 — поплатились за тонировку, 27 — сели за руль пьяными.

Любители громко слушать музыку тоже будут наказаны за нарушение общественного порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU