Ночные патрули на Ставрополье ловят меломанов
За нарушение общественного порядка будут оштрафованы водители, врубающие музыку на всю
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На Ставрополье по ночам работают скрытые патрули ГИБДД. «Тайный контролер» фиксирует нарушения и передает данные о машине ближайшему патрулю.
На этой неделе проверки будут вестись с 29 августа по 1 сентября, на следующей — с 5 по 8 сентября.
Проверки связаны с повышенной аварийностью в конце августа: люди возвращаются с отдыха, прибывают студенты и школьники. За один вечер в Ставрополе и КМВ поймали около 300 нарушителей. 220 — поплатились за тонировку, 27 — сели за руль пьяными.
Любители громко слушать музыку тоже будут наказаны за нарушение общественного порядка.
ИСТОЧНИК KP.RU