В Карачаево-Черкесии обрушилась шахта, рабочих извлекают из-под завалов
В Карачаево-Черкесии произошло обрушение горных пород на шахте «Урупского горно-обогатительного комбината». В результате под завалами оказался один из горняков.
Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в администрации Урупского района, инцидент произошёл утром в пятницу. На место прибыли сотрудники экстренных ведомств, всех рабочих вывели из шахты. Из-под завалов извлекли одного старателя — пострадавшего доставили в ближайшую больницу.
Предполагается, что в шахте произошёл несчастный случай на производстве. На глубине порядка 600 метров обрушилась горная порода. К счастью, погибших нет, равно как и заблокированных. Производственный блок временно закрыт.
ИСТОЧНИК KP.RU
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