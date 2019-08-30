В Карачаево-Черкесии обрушилась шахта, рабочих извлекают из-под завалов

СЕГОДНЯ 16:32 2019-08-30T16:32:39+03:00

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В Карачаево-Черкесии произошло обрушение горных пород на шахте «Урупского горно-обогатительного комбината». В результате под завалами оказался один из горняков.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в администрации Урупского района, инцидент произошёл утром в пятницу. На место прибыли сотрудники экстренных ведомств, всех рабочих вывели из шахты. Из-под завалов извлекли одного старателя — пострадавшего доставили в ближайшую больницу.

Предполагается, что в шахте произошёл несчастный случай на производстве. На глубине порядка 600 метров обрушилась горная порода. К счастью, погибших нет, равно как и заблокированных. Производственный блок временно закрыт.

ИСТОЧНИК KP.RU