Молодежный форум «Машук» завершил работу
Пятигорск принял больше 3 тыс участников
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Десятый молодежный форум «Машук» завершил свою работу. Больше 3 тысяч участников со всех уголков страны побывали в Пятигорске.
Больше 60 проектов представила лучшая молодежь СКФО. Участники форума смогли познакомиться с лучшими умами страны и своими кумирами, среди которых: актёр и телеведущий Арарат Кещян, продюсер Алан Батаев, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин , известный политик Мария Захарова и другие.
«Машуковцев» ждет прощальный концерт с фейерверком.
ИСТОЧНИК KP.RU