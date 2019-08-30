2019-08-30T17:00:09+03:00
Общество

Молодежный форум «Машук» завершил работу

Пятигорск принял больше 3 тыс участников
Полина ШАПОШНИКОВА
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Десятый молодежный форум «Машук» завершил свою работу. Больше 3 тысяч участников со всех уголков страны побывали в Пятигорске.

Больше 60 проектов представила лучшая молодежь СКФО. Участники форума смогли познакомиться с лучшими умами страны и своими кумирами, среди которых: актёр и телеведущий Арарат Кещян, продюсер Алан Батаев, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин , известный политик Мария Захарова и другие.

«Машуковцев» ждет прощальный концерт с фейерверком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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