2019-09-01T08:31:08+03:00
Происшествия

В Дагестане расследуется поножовщина между друзьями

"Камнем преткновения" стал бизнес [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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В Хасавюрте перепалка между друзьями закончилась поножовщиной. Как рассказали в пресс-службе МВД Дагестана, товарищи держали магазин сотовой связи и приходятся односельчанами. Очередная ссора из-за бизнеса и привела к печальному инциденту.

Поножовщина в Дагестане.

- С приёмного отделения ЦГБ города Хасавюрт в Дежурную часть МВД поступило телефонное сообщение о том, что к ним обратился мужчина с резаной раной руки и живота, - уточняют в ведомстве. - Полицейские установили, что в больницу обратился 38-летний житель Хасавюрта, а ножевые раны ему нанес его бывший друг - 35-летний житель селения Муцалаул Хасавюртовского района.

Преступника задержали. Он добровольно выдал нож и пояснил, что случилось и из-за чего. Экспертиза устанавливает степень нанесенных повреждений. По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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