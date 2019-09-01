2019-09-01T09:59:32+03:00
Происшествия

Ставрополец украл 680 кг пшеницы

Зерно ссыпал в багажник авто
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: МВД СКФото: МВД СК
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В Апанасенковском районе полицейские раскрыли кражу 680 кг зерна со склада одного из сельскохозяйственных предприятий. Пшеницу местный житель ссыпал прямо в багажник своей легковушки, где его и нашли правоохранители, и увез домой.

- 28-летний гражданин доставлен в районный отдел внутренних дел, где дал признательные показания. Похищенное имущество после проведения необходимых следственных действий возвращено законному владельцу, - добавили в пресс-службе МВД СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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