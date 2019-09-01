Ставрополец украл 680 кг пшеницы
Зерно ссыпал в багажник авто
Фото: МВД СК
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В Апанасенковском районе полицейские раскрыли кражу 680 кг зерна со склада одного из сельскохозяйственных предприятий. Пшеницу местный житель ссыпал прямо в багажник своей легковушки, где его и нашли правоохранители, и увез домой.
- 28-летний гражданин доставлен в районный отдел внутренних дел, где дал признательные показания. Похищенное имущество после проведения необходимых следственных действий возвращено законному владельцу, - добавили в пресс-службе МВД СК.
ИСТОЧНИК KP.RU