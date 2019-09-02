2019-09-02T10:39:12+03:00
Общество

200 и 300 тыс рублей могут получит бизнесмены в Ставрополе

Субсидии выплатят начинающим и процветающим бизнесменам
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

От бизнесменов Ставрополя принимают заявки на субсидии. Прием стартовал с 2 сентября и закончится 30 сентября. Начинающие предприниматели, которые собираются заниматься производством товаров и оказывать различные услуги, могут рассчитывать на сумму до 200 тыс рублей. Подробнее можно ознакомиться по ссылке.

До 300 тыс рублей предусмотрено в городском бюджете для уже открывших свое дело. Деньги можно потратить на оборудование, транспорт и сырье. Подробная информация размещена по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24