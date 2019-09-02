200 и 300 тыс рублей могут получит бизнесмены в Ставрополе

СЕГОДНЯ 10:39 2019-09-02T10:39:12+03:00

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От бизнесменов Ставрополя принимают заявки на субсидии. Прием стартовал с 2 сентября и закончится 30 сентября. Начинающие предприниматели, которые собираются заниматься производством товаров и оказывать различные услуги, могут рассчитывать на сумму до 200 тыс рублей. Подробнее можно ознакомиться по ссылке.

До 300 тыс рублей предусмотрено в городском бюджете для уже открывших свое дело. Деньги можно потратить на оборудование, транспорт и сырье. Подробная информация размещена по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU