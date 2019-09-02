2019-09-02T10:56:18+03:00
Общество

Около 600 тыс ставропольских школьников услышали первый звонок

Детям провели уроки по безопасности
Полина ШАПОШНИКОВА
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Почти 600 тыс школьников встретили День знаний на Ставрополье. О соблюдении безопасности напомнили детям сотрудники полиции. Викторину по правилам дорожного движения провел для детей в 7 школе Ставрополя Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Ставропольского края Алексей Сафонов. В 26 школу заглянул с той же целью заместитель начальника управления ГИБДД по региону Александр Золотарев, в первую - заместитель начальника управления ГИБДД Ставропольского края Александр Ткаченко.

30 тыс школьников получили в подарок от Госавтоинспекции светящиеся браслеты и наклейки, которые помогут детям стать заметнее для водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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