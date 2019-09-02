Минприроды проверит, кто загрязняет заповедник на Ставрополье
Видео с загрязненным канализационными стоками ручьем опубликовали местные жители
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Жители Ставрополья сообщили о вопиющих нарушениях природоохранного законодательства на территории музея-заповедника «Татарское городище». Сообщается о сбросе стоков канализации в ручей. Министр природных ресурсов и окружающей среды Андрей Хлопянов уже отреагировал на обращение, сообщив, что будут проведены рейды по выявлению и пресечению нарушений.
- О результатах сообщим на сайте минприроды края, - уточнил министр.
Канализационные стоки льются в заповедный ручей на Ставрополье.
ИСТОЧНИК KP.RU