Минприроды проверит, кто загрязняет заповедник на Ставрополье

СЕГОДНЯ 11:30 2019-09-02T11:34:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Ставрополья сообщили о вопиющих нарушениях природоохранного законодательства на территории музея-заповедника «Татарское городище». Сообщается о сбросе стоков канализации в ручей. Министр природных ресурсов и окружающей среды Андрей Хлопянов уже отреагировал на обращение, сообщив, что будут проведены рейды по выявлению и пресечению нарушений.

- О результатах сообщим на сайте минприроды края, - уточнил министр.

Канализационные стоки льются в заповедный ручей на Ставрополье.

ИСТОЧНИК KP.RU