2019-09-02T11:34:46+03:00
Происшествия

Минприроды проверит, кто загрязняет заповедник на Ставрополье

Видео с загрязненным канализационными стоками ручьем опубликовали местные жители
Полина ШАПОШНИКОВА
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Жители Ставрополья сообщили о вопиющих нарушениях природоохранного законодательства на территории музея-заповедника «Татарское городище». Сообщается о сбросе стоков канализации в ручей. Министр природных ресурсов и окружающей среды Андрей Хлопянов уже отреагировал на обращение, сообщив, что будут проведены рейды по выявлению и пресечению нарушений.

- О результатах сообщим на сайте минприроды края, - уточнил министр.

Канализационные стоки льются в заповедный ручей на Ставрополье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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