Юрий Дудь снял трехчасовой фильм о бесланской трагедии

СЕГОДНЯ 11:40 2019-09-02T11:40:04+03:00

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Известный блогер, а в прошлом тележурналист Юрий Дудь опубликовал фильм "Беслан. Помни", который длится в общей сложности три часа и десять минут и в котором рассказывается о сентябрьской трагедии в Беслане. За первый час картина уже набрала 200 тысяч просмотров и 23 тысячи пальцев вверх.

- Когда изучаешь обстоятельства этого теракта, хочется кричать и плакать от ужаса, злобы, сочувствия и боли. В этом выпуске мы покажем людей, которые продолжают жить нормальной жизнью, как бы сильно по ним этот теракт ни ударил, - заявил Дудь на первых минутах.

О том, что блогер снимает какой-то фильм в Северной Осетии, стало известно еще в начале лета. Одной из версий того, о чем будет этот ролик, являлась трагедия в Беслане. Так оно и вышло.

ИСТОЧНИК KP.RU