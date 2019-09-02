Машина перегородила путь трамваю в Пятигорске
Людям пришлось отталкивать транспорт с рельсов вручную
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В Пятигорске пассажиры, в том числе и старшеклассники, вместе с кондуктором оттащили стоящий на пути трамвая автомобиль, пишет «Победа 26». Свидетельница произошедшего сняла гераклов на видео и опубликовала в соцсетях. Она восхитилась поступком людей, которые решили помочь водителю.
Возмущенные комментаторы предложили проткнуть иномарке колеса или снести бампер, чтобы проучить мастера парковки.
ИСТОЧНИК KP.RU