Машина перегородила путь трамваю в Пятигорске

СЕГОДНЯ 14:23 2019-09-02T14:26:18+03:00

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В Пятигорске пассажиры, в том числе и старшеклассники, вместе с кондуктором оттащили стоящий на пути трамвая автомобиль, пишет «Победа 26». Свидетельница произошедшего сняла гераклов на видео и опубликовала в соцсетях. Она восхитилась поступком людей, которые решили помочь водителю.

Возмущенные комментаторы предложили проткнуть иномарке колеса или снести бампер, чтобы проучить мастера парковки.

ИСТОЧНИК KP.RU