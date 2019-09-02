2019-09-02T15:38:12+03:00
Происшествия

В Кабардино-Балкарии злой старик травит котят и щенят

Волонтеры не могут поймать мужчину с поличным, но около его дома постоянно появляются трупы бродяжек
Евгения СОКОРЕВА
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Ужасающие кадры от волонтеровУжасающие кадры от волонтеровФото: СОЦСЕТИ
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Накануне в Нальчике волонтеры по незнанию поселили 8 найденных на улице щенят у дома, где живет старик, отравляющий кошек и собак. Кутят разрешила разместить у себя в гараже местная жительница.

- Но мы не знали, что рядом огород злостного травильщика! Этот нелюдь отправил на тот свет немало собак и кошек! Приманивал лаской, гладил, а потом находили трупы тех, кого он гладил. Мы не можем поймать его за руку. Доказательств нет, только трупы. Старый дед, и все неймется ему! - кричат в Instagram приюта для бездомных животных "Четыре лапы".

Из 8 щенят, один уже умер, еще трое отравлены. Беспризорникам срочно ищут хозяев, а пока до вечера держат на охраняемом объекте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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