В Кабардино-Балкарии злой старик травит котят и щенят
Накануне в Нальчике волонтеры по незнанию поселили 8 найденных на улице щенят у дома, где живет старик, отравляющий кошек и собак. Кутят разрешила разместить у себя в гараже местная жительница.
- Но мы не знали, что рядом огород злостного травильщика! Этот нелюдь отправил на тот свет немало собак и кошек! Приманивал лаской, гладил, а потом находили трупы тех, кого он гладил. Мы не можем поймать его за руку. Доказательств нет, только трупы. Старый дед, и все неймется ему! - кричат в Instagram приюта для бездомных животных "Четыре лапы".
Из 8 щенят, один уже умер, еще трое отравлены. Беспризорникам срочно ищут хозяев, а пока до вечера держат на охраняемом объекте.
ИСТОЧНИК KP.RU