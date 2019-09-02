100 тысяч человек остались без электричества в Чечне

СЕГОДНЯ 18:25 2019-09-02T18:25:53+03:00

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В Ачхой-Мартановском районе Чечни из-за аварии на воздушной линии ЛЭП без электричества осталось около 100 тысяч человек. Однако к вечеру специалисты «Чеченэнерго» и «Россетей» справились с неполадками. В результате энергоснабжение полностью восстановлено.

Произошла авария — отключилась воздушная линия электропередачи 110 кВ. Временно без электроэнергии остались жители Ачхой-Мартановского района. Но уже в течение 1,5 часов 61 тысяче человек снабжение восстановили, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе компании «Россети Северный Кавказ».

К вечеру специалисты полностью завершили работы, а свет вернулся в дома чеченцев.

ИСТОЧНИК KP.RU