2019-09-03T09:11:15+03:00
Политика

Калиматов объяснил череду отставок министров Ингушетии

Он упомянул о «нюансах» деятельности бывших чиновников, которые станут интересны правоохранителям
Полина ШАПОШНИКОВА
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Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов дал интервью РИА Новости, в котором заявил, что уволенные им министры не смогут занимать никакие руководящие посты, пока он правит Республикой. Калиматов не сомневается, что в будущем у экс-министров возникнут «близкие отношения» с правоохранительными органами.

«Есть некоторые нюансы, моменты в их деятельности, за которые им придется ответить», - сказал Калиматов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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