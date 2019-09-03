Фильм Дудя о Беслане набрал четыре миллиона просмотров за сутки

СЕГОДНЯ 11:40 2019-09-03T14:00:01+03:00

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Документальный фильм Юрия Дудя о теракте в Беслане набрал четыре миллиона просмотров менее чем за сутки. Причем у ролика хорошая статистика: один дизлайк на 41 лайк.

- Мы покажем, что Беслан - это не только кошмар 2004 года, но и очень сильные люди, которые уже полтора десятилетия ведут героическую борьбу за свое здоровье и счастье, - такую цель поставил себе видеоблогер.

Отметим, что у ролика хорошая динамика. Возможно, такой темп позволит фильму опередить прошлый скандальный материал Дудя - киноленту о Колымы, которую критиковали в основном за антисоветские и антисталинские настроения.

ИСТОЧНИК KP.RU