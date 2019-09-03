2019-09-03T12:47:44+03:00
Общество

512 книг за полгода: ставроплец стал одним из самых читающих жителей страны

На каждого жителя края приходится примерно по 5 книг в месяц
Полина ШАПОШНИКОВА
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Одним из 5 самых читающих жителей страны стал ставрополец, который прочел 512 книг с начала года. Об этом сообщает известный оператор связи, основываясь на статистике скачиваний из виртуальной библиотеки в 85 городах страны. Больше книжного червя из Ставропольского края скачали книг жители Владивостока, Санкт-Петербурга и Москвы.

Что касается книжной статистике по регионам — у Ставрополья золотая середина. На каждого пользователя виртуальной библиотеки МТС приходится по 4, 7 книги в месяц. В основном это фэнтези и любовные романы. Зато книги по саморазвитию, триллеры и детективы у жителей края не в чести. Зимой ставропольцы качают на четверть книг больше, чем летом. А тройка самых популярных книг состоит из «Зеленой мили» Стивена Кинга, «Инферно» Дэна Брауна, «Силы подсознания, или Как изменить жизнь» Джо Диспенза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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