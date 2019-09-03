Ставрополец решил насолить обидчику кражей паспорта
В нем, на счастье мстителя, оказалось 20 тысяч рублей
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В Кисловодске 29-летний молодой человек обокрал знакомого от обиды.
Знакомые накануне поссорились. А по возвращении домой, «обидчик» не обнаружил при себе паспорта и 20 тысяч рублей. Он обратился в полицию. В отделении задержанный признался, что похитил выпавший паспорт с деньгами у оппонента. Часть денег он успел потратить.
Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU