2019-09-03T14:25:35+03:00
Происшествия

Ставрополец решил насолить обидчику кражей паспорта

В нем, на счастье мстителя, оказалось 20 тысяч рублей
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Кисловодске 29-летний молодой человек обокрал знакомого от обиды.

Знакомые накануне поссорились. А по возвращении домой, «обидчик» не обнаружил при себе паспорта и 20 тысяч рублей. Он обратился в полицию. В отделении задержанный признался, что похитил выпавший паспорт с деньгами у оппонента. Часть денег он успел потратить.

Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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