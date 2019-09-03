Первому памятнику Лермонтову исполнилось в Пятигорске 130 лет

СЕГОДНЯ 15:00 2019-09-03T15:05:10+03:00

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В Пятигорске памятнику М.Ю. Лермонтову исполнилось 130 лет. 18 лет деньги на его строительство собирали местные жители. А в 1883 сделать бронзового поэта отважился скульптор Александр Опекушин. Он же создал знаменитый памятник А.С. Пушкину в Москве, пишет «Ставропольская правда».

Пятигорский монумент был отлит в Петербурге, а гранитные плиты для постамента доставлены из Крыма. На открытии памятника присутствовало много людей, охапки цветов бросали к ногам бронзового Лермонтова. И теперь памятник остается одной из главных достопримечательностей Пятигорска. Ему присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения. Ведь он стал самым первым памятником Лермонтову в России.

ИСТОЧНИК KP.RU