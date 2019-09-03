2019-09-03T17:36:27+03:00
Общество

Девушка в коляске из Ессентуков едет на конкурс красоты

Она просит земляков поддержать ее
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: vk.com/id315831524Фото: vk.com/id315831524
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Александра Вакушина из Ессентуков стала участницей конкурса красоты девушек в инвалидных колясках. Скоро ей предстоит поездка в Питер и девушка просит поддержать ее в интернет-голосовании. Для этого достаточно поставить лайк фотографии по ссылке. Александра очень активная девушка: она учится в университете, занимается туризмом и волонтерством, прыгала с парашютом. При этом она уделяет внимание и своему молодому человеку, пишет Newstracker.

ИСТОЧНИК KP.RU

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