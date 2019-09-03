Наглый еж отбирает еду у сторожевой собаки в Ставрополе

3 Сент. 20:35 2019-09-03T20:35:52+03:00

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Ставрополец заснял на видео удивительную картину: черного, грозного вида сторожевого пса объедает наглый еж!

Наглый еж отбирает еду у сторожевого пса.

- А я думаю, кто за нашей собакой кашу доедает! - комментирует автор и поворачивается к псу. - Да? Ежику кашу, тебе кость?

Забавный ролик уже просмотрели больше 10 тысяч пользователей в Instagram.

- Мне бы его бесстрашие, к такой собаке близко бы не подошла, - шутят в сети. - Ошейник на иголки и надпись на забор: "ОСТОРОЖНО, наглый и свирепый ёжик!"

ИСТОЧНИК KP.RU