Наглый еж отбирает еду у сторожевой собаки в Ставрополе
Хозяин пристыдил и пса, и незваного колючего гостя [видео]
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Ставрополец заснял на видео удивительную картину: черного, грозного вида сторожевого пса объедает наглый еж!
Наглый еж отбирает еду у сторожевого пса.
- А я думаю, кто за нашей собакой кашу доедает! - комментирует автор и поворачивается к псу. - Да? Ежику кашу, тебе кость?
Забавный ролик уже просмотрели больше 10 тысяч пользователей в Instagram.
- Мне бы его бесстрашие, к такой собаке близко бы не подошла, - шутят в сети. - Ошейник на иголки и надпись на забор: "ОСТОРОЖНО, наглый и свирепый ёжик!"
ИСТОЧНИК KP.RU