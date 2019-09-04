Депутатов со скандалом лишили должностей в Ингушетии
По требованию Прокуратуры Ингушетии раньше срока свою депутатскую службу закончили четыре чиновника из Джейрахского района. Они нарушили антикоррупционное законодательство, передает пресс-служба ведомства.
- Установлено, что ряд депутатов сельских поселений предоставили неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах и имуществе супругов и несовершеннолетних детей за 2018 год. В частности, они скрыли сведения о находящихся в собственности и в пользовании объектах недвижимого имущества, - сказано в сообщении Прокуратуры республики.
О нарушениях рассказали представителям Ольгетинского сельского Совета и Бейнинского схода граждан. На местах решили досрочно сложить с чиновников депутатские полномочия, а двух из них привлечь к дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU
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