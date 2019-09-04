В Железноводске разыскивается Наташа Ростова
Самую «залайканную» Наташу Ростову наградят призами фотоконкурса
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К 191 дню рождения Льва Толстого в Железноводске учредили фотоконкурс на лучшую Наташу Ростову. Все женщины без ограничений по возрасту могут примерить на себя образ романтичной барышни и опубликовать фотографию в соцсетях под хэштегами #ЯНаташаРостова и #Железноводск. Та Наташа Ростова, которая заработает больше всего лайков, и станет победительницей.
ИСТОЧНИК KP.RU