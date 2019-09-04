2019-09-04T11:22:37+03:00
Звезды

В Железноводске разыскивается Наташа Ростова

Самую «залайканную» Наташу Ростову наградят призами фотоконкурса
Полина ШАПОШНИКОВА
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К 191 дню рождения Льва Толстого в Железноводске учредили фотоконкурс на лучшую Наташу Ростову. Все женщины без ограничений по возрасту могут примерить на себя образ романтичной барышни и опубликовать фотографию в соцсетях под хэштегами #ЯНаташаРостова и #Железноводск. Та Наташа Ростова, которая заработает больше всего лайков, и станет победительницей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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