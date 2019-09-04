В Железноводске разыскивается Наташа Ростова

СЕГОДНЯ 11:20 2019-09-04T11:22:37+03:00

Изменить размер текста: A A

К 191 дню рождения Льва Толстого в Железноводске учредили фотоконкурс на лучшую Наташу Ростову. Все женщины без ограничений по возрасту могут примерить на себя образ романтичной барышни и опубликовать фотографию в соцсетях под хэштегами #ЯНаташаРостова и #Железноводск. Та Наташа Ростова, которая заработает больше всего лайков, и станет победительницей.

ИСТОЧНИК KP.RU