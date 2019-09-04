Знаменитый кулинар назвал Ставрополь лучшим городом
У Анесто Шайнидиса почти миллион подписчиков в Instagram
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Знаменитый кулинарный блогер поставил Ставрополь на второе место в его личном рейтинге лучших городов страны, пишет «Победа26». Первое место блогер определил Москве.
У Анесто Шайнидиса почти миллион подписчиков в Instagram. Он завлекает публику короткими смешными видеорецептами. Блогер 6 лет прожил в Ставрополе, а затем переехал в столицу страны. Недавно Анесто решил поностальгировать и записал видео своей прогулки по Ставрополю.
- Какой же красивый стал город Ставрополь! Горжусь! - восхитился блогер.
В Ставрополе прогулялся кулинарный блогер с миллионной аудиторией.
ИСТОЧНИК KP.RU