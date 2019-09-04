Видео: Эпатажный блогер-уголовник Дацик нокаутировал дагестанского бойца
Скандально известный боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик, который не так давно отбыл тюремный срок сразу в двух странах - в Норвегии и России, избил дагестанского спортсмена. Нокаут произошел после удара блогера в солнечное сплетение.
Бой прошел в формате спарринга. Дацик, поскандалив с Александром Емельяненко и вызвав его на поединок, всячески готовится к противостоянию с таким же скандальным спортсменом.
Перед тем, как встретиться с дагестанцем Асифом "ВДВ" Абрамовым, бывший боец потренировался с опытным спортсменов. Дацика постоянно зажимали к краям ринга, и блогер рефлекторно хватался за ограждение. Тогда его противник предрек ему поражение.
Но после множество хлестких ударов дагестанца Дацик не только не упал. Он нашел силы, чтобы прицелиться и попасть в солнечное сплетение, Абрамов упал.
Скандальный блогер-уголовник вынес дагестанца.
ИСТОЧНИК KP.RU