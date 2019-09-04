2019-09-04T14:02:57+03:00
Общество

Видео: Эпатажный блогер-уголовник Дацик нокаутировал дагестанского бойца

Звезда интернета готовится к бою с Емельяненко
Антон ШАПОВАЛОВ
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До судимости Дацик бился на профессиональном уровне, но часть его боев закончились скандаломДо судимости Дацик бился на профессиональном уровне, но часть его боев закончились скандаломФото: СОЦСЕТИ
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Скандально известный боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик, который не так давно отбыл тюремный срок сразу в двух странах - в Норвегии и России, избил дагестанского спортсмена. Нокаут произошел после удара блогера в солнечное сплетение.

Бой прошел в формате спарринга. Дацик, поскандалив с Александром Емельяненко и вызвав его на поединок, всячески готовится к противостоянию с таким же скандальным спортсменом.

Перед тем, как встретиться с дагестанцем Асифом "ВДВ" Абрамовым, бывший боец потренировался с опытным спортсменов. Дацика постоянно зажимали к краям ринга, и блогер рефлекторно хватался за ограждение. Тогда его противник предрек ему поражение.

Но после множество хлестких ударов дагестанца Дацик не только не упал. Он нашел силы, чтобы прицелиться и попасть в солнечное сплетение, Абрамов упал.

Скандальный блогер-уголовник вынес дагестанца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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