Неисправность СУ-25 могла стать причиной гибели пилотов на Ставрополье
До этого говорилось, что пилоты не смогли выйти из «мертвой петли»
Изменить размер текста:
У следствия две версии, почему мог упасть на Ставрополье штурмовик СУ-25. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военных кругах. Первоначальная версия звучала так: летчики не смогли выровнять самолет из «мертвой петли» и он столкнулся с землей. Но правоохранители заговорили о втором возможном варианте развития страшных событий - неисправность техники.
ИСТОЧНИК KP.RU