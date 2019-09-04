Неисправность СУ-25 могла стать причиной гибели пилотов на Ставрополье

СЕГОДНЯ 15:28 2019-09-04T15:28:30+03:00

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У следствия две версии, почему мог упасть на Ставрополье штурмовик СУ-25. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военных кругах. Первоначальная версия звучала так: летчики не смогли выровнять самолет из «мертвой петли» и он столкнулся с землей. Но правоохранители заговорили о втором возможном варианте развития страшных событий - неисправность техники.

ИСТОЧНИК KP.RU