У Нурмагомедова нашли лишний вес перед боем с Порье

СЕГОДНЯ 16:29 2019-09-04T16:41:19+03:00

Если Хабиб не успеет сбросить лишние килограммы, его не допустят к бою Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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За 3 дня до боя с Дастином Порье Хабиб Нурмагомедов на 6 килограммов толще максимального для лёгкой категории веса в 70 килограммов. В случае, если боец не сможет пройти взвешивание, поединок не состоится.

Однако в команде спортсмена уверяют, что сгонка веса идёт по плану. Специальную систему питания перед боем разрабатывал лично отец чемпиона Абдулманап Нурмагомедов. Именно по ней Хабиб готовился к боям с Макгрегором и Яквинтой. В результате каждый раз спортсмен с лёгкостью проходил взвешивание, а после этого приступал к набору критической массы перед боем.

Напомним, что бой с Порье состоится 7 сентября в 23:00 по мск. Дагестанец выйдет на арену в Абу-Даби, чтобы защитить свой чемпионский пояс.

ИСТОЧНИК KP.RU