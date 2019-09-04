Доброта спасёт мир: помощь россиян до слез растрогала бедствующую заложницу Беслана

СЕГОДНЯ 22:45 2019-09-04T22:49:23+03:00

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Одна из самых трогательных новостей последних дней пришла из Северной Осетии: бедствовавшая заложница Беслана получила беспрецедентную помощь от россиян. После того, как Марина Дучко стала героиней передачи Юрия Дудя о нападении террористов на школу, сотни людей решили сделать доброе дело и оказать посильную поддержку женщине.

Во время передачи Юрий отметил, что Марина Дучко живёт крайне небогато, даже бедствует. Дело в том, что женщина живёт на деньги, которые получает от продажи своих самых любимых цветов — фиалок. И другого дохода у бывшей заложницы террористов нет.

Журналист оставил под видео ссылку на Instagram цветочницы. За два дня количество подписчиков выросло почти в 150 раз — с 338 человек до 52 тысяч. Женину завалили заказами со всей страны. В итоге весь товар в скромном цветочном интернет-магазинчике Марины скупили подчистую. И женщина наконец получила достойный доход.

— Спасибо всем за ваши огромные, добрые сердца, за помощь, поддержку и слова одобрения, — написала до слёз тронутая вниманием Марина. — Мне очень важно и приятно слышать столько прекрасного и доброго. Мне стало намного легче и счастливее от того, что так много искренних и светлых людей, готовых помочь и поддержать, несмотря на то, что у вас самих трудности и много-много маленьких неприятностей в жизни. Пускай то, чем запомнилась нам эта дата – 3 сентября, никогда не повторится!

ИСТОЧНИК KP.RU