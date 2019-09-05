Ставрополец выловил 18 кг рыбы из частного пруда

СЕГОДНЯ 10:48 2019-09-05T10:48:31+03:00

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В Изобильненском городском округе мужчина заявил в полицию на рыбака, который ловит рыбу из частного водоема. Предполагаемый участник преступления доставлен в полицию. 40-летний житель села Птичьего сознался, что сетями выловил из пруда больше 18 кг рыбы. Но не успел заработать улов, потому что его застиг хозяин водоема. За покушение на кражу возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU