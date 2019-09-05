2019-09-05T10:48:31+03:00
Происшествия

Ставрополец выловил 18 кг рыбы из частного пруда

На рыбака заявил в полицию хозяин водоема
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Изобильненском городском округе мужчина заявил в полицию на рыбака, который ловит рыбу из частного водоема. Предполагаемый участник преступления доставлен в полицию. 40-летний житель села Птичьего сознался, что сетями выловил из пруда больше 18 кг рыбы. Но не успел заработать улов, потому что его застиг хозяин водоема. За покушение на кражу возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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