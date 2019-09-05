Дагестанцы на Land Cruiser проигнорировали шлагбаум и попали под поезд
В Дагестане водитель на Toyota Land Cruiser 200 попытался пересечь железнодорожный переезд на красный сигнал светофора и попал под поезд. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе ГУ МВД республики.
— Всё произошло в Кизилюртовском районе, в селении Новочиркей. Водитель попытался проскочить на «красный» перед поездом. Состав не успел затормозить, — рассказали в ведомстве.
Двое пассажиров внедорожника погибли от сокрушительного удара. Ещё два человека попали в больницу с тяжёлыми травмами. На месте работает следственно-оперативная группа.
Внедорожник попал под поезд в Дагестане.Двое пассажиров скончались от чудовищного удара, ещё двое в больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU
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