2019-09-05T13:43:55+03:00
Происшествия

Дагестанцы на Land Cruiser проигнорировали шлагбаум и попали под поезд

Два человека погибли, ещё двое — в больнице
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Фото: пресс-служба ГУ МВД по Республике ДагестанФото: пресс-служба ГУ МВД по Республике Дагестан
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В Дагестане водитель на Toyota Land Cruiser 200 попытался пересечь железнодорожный переезд на красный сигнал светофора и попал под поезд. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе ГУ МВД республики.

— Всё произошло в Кизилюртовском районе, в селении Новочиркей. Водитель попытался проскочить на «красный» перед поездом. Состав не успел затормозить, — рассказали в ведомстве.

Двое пассажиров внедорожника погибли от сокрушительного удара. Ещё два человека попали в больницу с тяжёлыми травмами. На месте работает следственно-оперативная группа.

Внедорожник попал под поезд в Дагестане.Двое пассажиров скончались от чудовищного удара, ещё двое в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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