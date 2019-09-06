2019-09-06T11:40:33+03:00
Происшествия

Фуры столкнулись на Ставрополье: есть пострадавший

По трассе рассыпались кукурузные зерна
Полина ШАПОШНИКОВА
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6 сентября около 5 утра на трассе Ставрополья столкнулись тягач DAF и «КамАЗ». В УИГБДД по СК «Победе 26» сообщили, что водитель DAF врезался во впереди едущую фуру. Он получил травмы, а из прицепа «КамАЗа» вывалились и рассыпались по трассе зерна кукурузы. Движение на 262-м километре дороги «Кавказ» было ограничено. К настоящему времени затруднения для водителей устранены.

Авария с фурами на Ставрополье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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