Фуры столкнулись на Ставрополье: есть пострадавший
По трассе рассыпались кукурузные зерна
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6 сентября около 5 утра на трассе Ставрополья столкнулись тягач DAF и «КамАЗ». В УИГБДД по СК «Победе 26» сообщили, что водитель DAF врезался во впереди едущую фуру. Он получил травмы, а из прицепа «КамАЗа» вывалились и рассыпались по трассе зерна кукурузы. Движение на 262-м километре дороги «Кавказ» было ограничено. К настоящему времени затруднения для водителей устранены.
Авария с фурами на Ставрополье.
ИСТОЧНИК KP.RU