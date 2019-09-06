Штормовое предупреждение объявлено на Ставрополье
Ливни и град пройдут в пятницу в западных районах края
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В крае объявлено экстренное предупреждение о грядущей непогоде. Уже в пятницу вечером местами по Ставрополью синоптики обещают кратковременный дождь с грозой и ливень в западной части края, с порывами ветра до 23 метров в секунду. Возможен град.
В субботу обильные осадки наведаются в южную часть. В краевой столице утром в субботу возможен небольшой дождь. Воскресенье в Гидрометцентре Ставрополья пообещали без дождей. Температура не поднимается выше +26 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU