2019-09-06T11:50:21+03:00
Общество

Штормовое предупреждение объявлено на Ставрополье

Ливни и град пройдут в пятницу в западных районах края
Полина ШАПОШНИКОВА
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В крае объявлено экстренное предупреждение о грядущей непогоде. Уже в пятницу вечером местами по Ставрополью синоптики обещают кратковременный дождь с грозой и ливень в западной части края, с порывами ветра до 23 метров в секунду. Возможен град.

В субботу обильные осадки наведаются в южную часть. В краевой столице утром в субботу возможен небольшой дождь. Воскресенье в Гидрометцентре Ставрополья пообещали без дождей. Температура не поднимается выше +26 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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