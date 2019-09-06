«Главному адвокату КМВ» вынесли приговор

СЕГОДНЯ 11:58 2019-09-06T12:00:44+03:00

Он за «хороший» приговор предложил своей клиентке раскошелиться на 1 млн 200 тыс рублей

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На Ставрополье вынесли приговор вице-президенту Адвокатской палаты края, который руководил адвокатской конторой № 1 в Пятигорске. Роберт Абрамян оказался причастен к хищению 1 200 000 рублей у своей подзащитной. Он убедил ее раскошелится за приговор без лишения свободы. При получении указанной суммы в 2016 году Абрамяна задержали.

За мошенничество адвоката приговорили к 3 годам условно и штрафу в размере 30 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU