Ставропольцев просят присмотреться к мужчине со шрамом на брови
Его ищут с апреля
Фото: СУ СКР по СК
Изменить размер текста:
Следователи Курганской области просят помочь ставропольцев в поиске мужчины. 63-летний Василий Терзи пропал в начале апреля. Вышел из дома и не вернулся.
Мужчина среднего роста, плотного телосложения, у него карие глаза, короткие темно-русые волосы. Особая примета — шрам на правой брови. Сообщить о местонахождении человека просят по телефонам: 8(35237) 9-04-25, 8-912-979-59-10, или на короткие номера 02 (102).
ИСТОЧНИК KP.RU