Ставропольцев просят присмотреться к мужчине со шрамом на брови

СЕГОДНЯ 15:53 2019-09-06T15:55:39+03:00

Его ищут с апреля

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Следователи Курганской области просят помочь ставропольцев в поиске мужчины. 63-летний Василий Терзи пропал в начале апреля. Вышел из дома и не вернулся.

Мужчина среднего роста, плотного телосложения, у него карие глаза, короткие темно-русые волосы. Особая примета — шрам на правой брови. Сообщить о местонахождении человека просят по телефонам: 8(35237) 9-04-25, 8-912-979-59-10, или на короткие номера 02 (102).

ИСТОЧНИК KP.RU