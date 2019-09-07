Результат боя Майрбек Тайсумов — Диего Феррейра на UFC 242: чеченец едва выстоял до конца поединка

7 Сент. 21:36 2019-09-07T21:45:50+03:00

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Результат боя Майрбек Тайсумов — Диего Феррейра не оправдал надежд отечественных фанатов. Чеченский спортсмен отдал сопернику инициативу и ничем не смог ответить на агрессию своего оппонента.

Результат боя Майрбек Тайсумов Диего Феррейра на UFC 242: чеченский боец отдал инициативу и без шансов проиграл.Судьи зафиксировали победу бразильца

На протяжении всего боя положение Тайсумова лишь ухудшалось. Если в первом раунде он успешно контратаковал, то во втором и третьем чеченский боец пропустил слишком много мощных ударов. Бразилец действовал через «двойки» в стойке и раз за разом удары достигали цели. В результате Майрбек едва удержался на ногах и ожидаемо проиграл решением судей.

Результат боя Майрбек Тайсумов Диего Феррейра на UFC 242: чеченец проиграл решением судей. THIS KICK! #UFC242 https://t.co/YuXMIJttRF

СПРАВКА «КП»

Основной кард на UFC 242 открыл бой в легком весе Майрбек Тайсумов — Диего Феррейра. 34-летний бразилец, конечно, не тот соперник, которого ждал чеченский спортсмен. К 30 годам Тайсумов провел 33 боя, одержал 28 побед (из них 15 нокаутом) и надеялся, что UFC предложит ему именитого соперника, но этого не произошло: Феррейра не элитный боец, хотя и очень достойный — он не проигрывал с января 2016 года, а всего в карьере он потерпел только два поражения в 17 поединках.

Трансляцию титульного боя UFC 242 Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье смотрите по ссылке с 21:00.

ИСТОЧНИК KP.RU