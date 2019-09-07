2019-09-07T21:45:50+03:00
Спорт

Результат боя Майрбек Тайсумов — Диего Феррейра на UFC 242: чеченец едва выстоял до конца поединка

Результат боя Майрбек Тайсумов — Диего Феррейра: чеченец отдал инициативу и проиграл решением судей
Андрей ЗОБОВИван НЕТРЕБКО
Поделиться:
Фото: кадр видеоФото: кадр видео
Изменить размер текста:

Результат боя Майрбек Тайсумов — Диего Феррейра не оправдал надежд отечественных фанатов. Чеченский спортсмен отдал сопернику инициативу и ничем не смог ответить на агрессию своего оппонента.

Результат боя Майрбек Тайсумов Диего Феррейра на UFC 242: чеченский боец отдал инициативу и без шансов проиграл.Судьи зафиксировали победу бразильца

На протяжении всего боя положение Тайсумова лишь ухудшалось. Если в первом раунде он успешно контратаковал, то во втором и третьем чеченский боец пропустил слишком много мощных ударов. Бразилец действовал через «двойки» в стойке и раз за разом удары достигали цели. В результате Майрбек едва удержался на ногах и ожидаемо проиграл решением судей.

Результат боя Майрбек Тайсумов Диего Феррейра на UFC 242: чеченец проиграл решением судей. THIS KICK! #UFC242 https://t.co/YuXMIJttRF

СПРАВКА «КП»

Основной кард на UFC 242 открыл бой в легком весе Майрбек Тайсумов — Диего Феррейра. 34-летний бразилец, конечно, не тот соперник, которого ждал чеченский спортсмен. К 30 годам Тайсумов провел 33 боя, одержал 28 побед (из них 15 нокаутом) и надеялся, что UFC предложит ему именитого соперника, но этого не произошло: Феррейра не элитный боец, хотя и очень достойный — он не проигрывал с января 2016 года, а всего в карьере он потерпел только два поражения в 17 поединках.

Трансляцию титульного боя UFC 242 Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье смотрите по ссылке с 21:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хабиб подарит победную футболку благотворительному фонду Дастина Порье
Результат боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье: россиянин победил удушающим приёмом в третьем раунде
Результат боя Шамиль Абдурахимов — Кертис Блейдс на UFC 242: сломанный нос и поражение дагестанца
Результат боя Зубайра Тухугов - Лерон Мерфи на UFC 242: чеченец заслуживал победу, но получил ничью
Результат боя Муслим Салихов — Нордин Талеб на UFC 242: россиянин одним ударом отправил соперника в нокаут
Результат боя Омари Ахмедов - Зак Каммингс на UFC 242: судьи отдали победу россиянину
В центре Ставрополя появилась музыкальная лестница — видео
Бабушка хотела вернуть вложенные в МММ деньги, но потеряла ещё больше
Когда бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье: дата и время
Самюэль Это’О завершил карьеру
Бывший министр природы КБР попал под следствие за многомиллионную растрату
Ливни с грозами и шквалом ожидаются на Ставрополье в субботу
Водитель, проводивший прямой эфир в пути, попал в смертельное ДТП в КБР
"Синтоловый качок" поменял блогинг на работу массажистом по вызову
Блогер-миллиардер из списка "Forbes" сочинил рэп-хит для Нурмагомедова
Батл на тракторах пройдет в День поля на Ставрополье
По дорогам Ставрополья ездит SMART-офис
Учителем из Махачкалы заинтересовалась прокуратура после резкого "ультиматума"