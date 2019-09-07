2019-09-07T22:12:55+03:00
Спорт

Результат боя Шамиль Абдурахимов — Кертис Блейдс на UFC 242: сломанный нос и поражение дагестанца

Результат боя Шамиль Абдурахимов — Кертис Блейдс: российский боец отдал инициативу и вчистую проиграл более молодому и атлетичному американцу
Андрей ЗОБОВИван НЕТРЕБКО
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Результат боя Шамиль Абдурахимов — Кертис Блейдс: дагестанец проиграл во втором раунде техническим нокаутом. Американец имел преимущество на протяжении всего боя и финишировал оппонента, сломав ему нос.

Разница в возрасте между бойцами оказалась критической: Шамиль Абдурахимов ничего не смог противопоставить сопернику, который на 10 лет его младше. Блейдс идеально исполнил своей план на бой, с первых секунд переведя поединок в партер. В борьбе инициатива постоянно оказывалась на его стороне. Опытный дагестанец вставал лишь для того, чтобы Кёртис исполнил очередной тейкдаун.

Во втором раунде всё закончилось фатальным повреждением носа. Судья был вынужден остановить бой и засчитать американцу победу техническим нокаутом.

Результат боя Шамиль Абдурахимов Кертис Блейдс на UFC 242: дагестанцу сломали нос.Судья остановил поединок после того, как российский боец получил критическое повреждение

СПРАВКА «КП»

Главным вопросом перед боем тяжеловесов Кертис Блейдс — Шамиль Абдурахимов на UFC 242 было — что возьмет верх, опыт или молодость? Дагестанскому спортсмену 37 лет, а американцу всего 28, двигается «Бритва» быстрее и легче, а его конек — это нокаут. Этим приемом он победил восемь соперников из одиннадцати, еще в двух схватках его самого отправляли в «отключку», а результат одного боя был аннулирован из-за провалившего допинг-тест соперника. Но и Абдурахимов не хуже владеет нокаутирующим ударом — им он добился 9 побед. Всего же на счету россиянина их 20 в 24 боях.

КСТАТИ

Прямую трансляцию титульного боя UFC 242 Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье смотрите по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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