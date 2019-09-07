Результат боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье: россиянин победил удушающим приёмом в третьем раунде

7 Сент. 23:44 2019-09-08T00:31:12+03:00

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Результат боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье оказался предсказуем: дагестанец продемонстрировал своё колоссальное преимущество в борьбе и победил удушающим приёмом в третьем раунде и отстоял чемпионский пояс. Он вновь возвращается в Дагестан.

Чемпионский удушающий приём. Фото: кадр видео

На протяжении всего боя Хабиб Нурмагомедов был сильнее своего оппонента. С первого раунда дагестанец пустил в ход своё страшнейшее оружие, перейдя из боксёрской стойки в борьбу. Как бы ни был хорошо подготовлен к такому повороту Порье, техника соперников в этом компоненте оказалась несопоставимой. В результате американец весь раунд провёл в тщетных попытках отбиться и встать на ноги.

Результат боя Хабиб Нурмагомедов Дастин Порье: россиянин защитил свой пояс.Легендарный боец защитил свой пояс

В начале второго раунда Порье удалось провести несколько опаснейших атак. Хабиб пропустил 5-6 сильных ударов и был близок к тому, чтобы потерять ориентацию. Однако дагестанец сумел быстро восстановиться и снова повалить оппонента. В партере он оказался традиционно безупречен. А после меткого удара локтем в борьбе на лице Дастина появилась кровь.

Результат боя Хабиб Нурмагомедов Дастин Порье: россиянин победил соперника удушающим.Легендарный боец защитил свой пояс

Третий раунд снова начался с опасных попыток американца вырубить оппонента в боксёрской стойке. Однако Хабиб отлично уклонялся, ожидая удобного момента. Как только Порье открылся, Нурмагомедов прошёл ему в ноги и повалил. При этом американец сумел схватить голову российского бойца и попытался задушить его с помощью приёма «гильотина». Но лучший борец планеты сумел выкрутиться и через 15 секунд провёл контратаку, схватив Дастина за шею. Идеальный удушающий приём, капитуляция, 28 победа Хабиба в карьере и пояс UFC в лёгком весе вновь отправляется в Дагестан!

ИСТОЧНИК KP.RU