2019-09-08T00:31:12+03:00
Спорт

Результат боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье: россиянин победил удушающим приёмом в третьем раунде

Результат боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье: ожидаемая победа дагестанца удушающим приёмом в третьем раунде
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Фото: ufc.comФото: ufc.com
Изменить размер текста:

Результат боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье оказался предсказуем: дагестанец продемонстрировал своё колоссальное преимущество в борьбе и победил удушающим приёмом в третьем раунде и отстоял чемпионский пояс. Он вновь возвращается в Дагестан.

Чемпионский удушающий приём. Фото: кадр видео

Чемпионский удушающий приём. Фото: кадр видео

На протяжении всего боя Хабиб Нурмагомедов был сильнее своего оппонента. С первого раунда дагестанец пустил в ход своё страшнейшее оружие, перейдя из боксёрской стойки в борьбу. Как бы ни был хорошо подготовлен к такому повороту Порье, техника соперников в этом компоненте оказалась несопоставимой. В результате американец весь раунд провёл в тщетных попытках отбиться и встать на ноги.

Результат боя Хабиб Нурмагомедов Дастин Порье: россиянин защитил свой пояс.Легендарный боец защитил свой пояс

В начале второго раунда Порье удалось провести несколько опаснейших атак. Хабиб пропустил 5-6 сильных ударов и был близок к тому, чтобы потерять ориентацию. Однако дагестанец сумел быстро восстановиться и снова повалить оппонента. В партере он оказался традиционно безупречен. А после меткого удара локтем в борьбе на лице Дастина появилась кровь.

Результат боя Хабиб Нурмагомедов Дастин Порье: россиянин победил соперника удушающим.Легендарный боец защитил свой пояс

Третий раунд снова начался с опасных попыток американца вырубить оппонента в боксёрской стойке. Однако Хабиб отлично уклонялся, ожидая удобного момента. Как только Порье открылся, Нурмагомедов прошёл ему в ноги и повалил. При этом американец сумел схватить голову российского бойца и попытался задушить его с помощью приёма «гильотина». Но лучший борец планеты сумел выкрутиться и через 15 секунд провёл контратаку, схватив Дастина за шею. Идеальный удушающий приём, капитуляция, 28 победа Хабиба в карьере и пояс UFC в лёгком весе вновь отправляется в Дагестан!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хабиб подарит победную футболку благотворительному фонду Дастина Порье
Результат боя Шамиль Абдурахимов — Кертис Блейдс на UFC 242: сломанный нос и поражение дагестанца
Результат боя Майрбек Тайсумов — Диего Феррейра на UFC 242: чеченец едва выстоял до конца поединка
Результат боя Зубайра Тухугов - Лерон Мерфи на UFC 242: чеченец заслуживал победу, но получил ничью
Результат боя Муслим Салихов — Нордин Талеб на UFC 242: россиянин одним ударом отправил соперника в нокаут
Результат боя Омари Ахмедов - Зак Каммингс на UFC 242: судьи отдали победу россиянину
В центре Ставрополя появилась музыкальная лестница — видео
Бабушка хотела вернуть вложенные в МММ деньги, но потеряла ещё больше
Когда бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье: дата и время
Самюэль Это’О завершил карьеру
Бывший министр природы КБР попал под следствие за многомиллионную растрату
Ливни с грозами и шквалом ожидаются на Ставрополье в субботу
Водитель, проводивший прямой эфир в пути, попал в смертельное ДТП в КБР
"Синтоловый качок" поменял блогинг на работу массажистом по вызову
Блогер-миллиардер из списка "Forbes" сочинил рэп-хит для Нурмагомедова
Батл на тракторах пройдет в День поля на Ставрополье
По дорогам Ставрополья ездит SMART-офис
Учителем из Махачкалы заинтересовалась прокуратура после резкого "ультиматума"